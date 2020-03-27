"Роснано" разместит выпуск биржевых облигаций объемом 6,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Акционерное общество "Роснано" разместит выпуск биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 6,5 млрд рублей, привлеченные средства пойдут на рефинансирование кредитов с более высокой процентной ставкой, сообщила в пятницу пресс-служба "Роснано".

"Акционерное общество успешно закрыло книгу заявок биржевых облигаций серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 6,5 млрд рублей. Ставка купона определена в размере 8,75% годовых, срок обращения облигаций составляет четыре года. Техническое размещение выпуска пройдет 31 марта на Московской бирже. Организаторами размещения выступили Альфа-банк, "Ак Барс банк", BCS Global Markets, "Велес Капитал", банк "Держава", Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк", - говорится в сообщении.

В феврале совет директоров АО "Роснано" утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 млрд рублей до 70 млрд рублей.

"Несмотря на тяжелую ситуацию на финансовом рынке из-за эпидемии коронавируса, ценные бумаги АО "Роснано" пользовались ощутимым спросом при размещении, что позволило компании выбрать наиболее комфортные условия привлечения. <...> В текущей ситуации неопределенности привлеченные средства пойдут на формирование дополнительной подушки ликвидности и рефинансирование кредитов с более высокой процентной ставкой", - приводит пресс-служба слова финансового директора УК "Роснано" Артура Галстяна.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ, задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" для управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов.