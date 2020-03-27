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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд рублей

Ранее Банк России продал 13,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 26 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на 13,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее ЦБ РФ продал 13,4 млрд рублей с расчетами 25 марта. При этом продажи валюты с расчетами 24 марта составили 13,8 млрд рублей, что является самым большим показатель за период продажи валюты регулятором.

Общий объем продажи валюты на внутреннем рынке составил 100,9 млрд рублей.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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