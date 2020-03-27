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Глава ФАС ожидает преодоления дефицита масок в российских регионах в ближайшее время

По словам Игоря Артемьева, сейчас все предприятия, выпускающие эту продукцию, перешли на трехсменный режим работы
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ФАС России отмечает сохранение дефицита медицинских масок в некоторых регионах и ожидает, что в ближайшее время эта проблема будет решена. Об этом заявил журналистам в пятницу глава ФАС Игорь Артемьев.

"Проблема с масками существует в нашей стране и не только в нашей стране. Сейчас все предприятия, которые производят маски, перевели на трехсменный режим работы, они работают и ночью тоже, соответственно объемы [производства] растут. Сейчас рост производства действительно очень существенный в нашей стране. Вместе с тем, в отдельных регионах существует дефицит масок. Минпромторг регулирует соответствующие поставки прежде всего в регионах, мы ожидаем, что в ближайшее время эта проблема должна быть снята", - сказал Артемьев, подчеркнув что в среднем по России цены на медицинские маски существенно снизились.

В то же время дефицита противовирусных препаратов, по словам главы ФАС, в аптеках не наблюдается. "Есть жизненно важные препараты, которые жестко регулируются государством, где ФАС вместе с Минздравом фиксирует предельную цену, выше которой ни производитель, ни продавец, никто не может повышать цену, ни в аптечной сети, ни при государственных закупках. К этим препаратам жизненно важным относятся, во-первых, препараты противовирусные, они все есть в наличии в аптечных сетях. Мы это проверяем. Они есть в запасе достаточном", - сказал Артемьев.

По его словам, если какие-то проблемы могут возникать, то только по линии импорта. Он подчеркнул, что доля импорта жизненно важных лекарств в России составляет порядка 40%, все поставки отслеживаются.

Контролирует ФАС и цены на тесты и оборудование для диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

"Поскольку любой поставщик на рынке этих медицинских изделий в данном случае является практически монопольным, ФАС следит за этим, будет за этим следить. Поскольку диагностика - очень важная часть борьбы с заболеванием, и поэтому, конечно, этому рынку уделяется соответствующее повышенное внимание, - пояснил Артемьев. - Вся цепочка, связанная с наличием поставок необходимого оборудования, тестирующих полосок, различных других тест-систем, всего, что нужно для борьбы с заболеванием, находится под контролем и Минздрава, и нашим".

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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