Ford Sollers приостановит производство автомобилей в Елабуге во время объявленных выходных

КАЗАНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Производство автомобилей на заводе Ford Sollers в Елабуге будет приостановлено с 28 марта по 5 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. Об этом ТАСС в пятницу сообщила координатор по связям с общественностью Ford Sollers в Татарстане Индира Салимгараева.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина следующая неделя - с 30 марта по 3 апреля - станет нерабочей.

"Согласно указу президента РФ Владимира Владимировича Путина от 25 марта, в связи с обострением ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 на территории РФ, на заводе Ford Sollers в Елабуге вводится особый режим деятельности с 28 марта по 5 апреля. В этот период будут приостановлены производство и отгрузка автомобилей Ford Transit, прием автокомпонентов и прочая производственная деятельность, не связанная с жизнеобеспечением и поддержанием безаварийного состояния завода. Для сотрудников объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы", - сказала она.

Салимгараева уточнила, что руководство завода Ford Sollers в Елабуге совместно с управлением социальной защиты Елабужского района и города Елабуги готовы организовать доставку продуктов и товаров первой необходимости одиноким пожилым жителям города.

Завод Ford Sollers в Елабуге выпускает линейку коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. R&D центр компании также занимается разработкой и производством специальных версий коммерческого транспорта на базе Ford Transit, адаптированных для нужд российских корпоративных и государственных заказчиков.