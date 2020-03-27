"Ъ": РЖД решили заморозить цены на текущий отцепочный ремонт для владельцев вагонов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ОАО "РЖД" приняло решение продлить срок действия договоров с владельцами вагонов на оказание услуг по текущему отцепочному ремонту (ТОР) до 31 декабря на действующих условиях, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на решение главы монополии Олега Белозерова по итогам совещания по вопросам вагоноремонтной деятельности на сети железных дорог.

Клиенты восприняли продление контрактов позитивно, уточняется в сообщении. По мнению экспертов, это "единственно правильное и возможное" решение в сложившихся обстоятельствах. Однако они также отмечают, что это не устраняет необходимость работать над прозрачными правилами для приватизируемого сектора внепланового вагоноремонта, пишет "Ъ".

ТОР - это внеплановый ремонт при обнаружении неисправности вагона в пути. Сейчас РЖД передает участки ТОР от своей центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) в аренду вагоноремонтным компаниям (ВРК).