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Распространение коронавируса нового типа

"Автотор" остановит производство в Калининграде на предстоящей неделе

Около 4000 работников автозавода получат зарплату за это время в полном объеме

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Калининградский автопроизводитель "Автотор" остановит конвейер на следующей неделе, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

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"Следующая неделя объявлена нерабочей на всех предприятиях "Автотор". Заработная плата персонала на этот период сохраняется", - сказали в пресс-службе.

На выплаты сотрудникам будет направлено порядка 46 млн рублей. На предприятии работают около 4 тыс. человек, средняя заработная плата составляет порядка 48 тыс. рублей, добавил представитель компании.

Ранее в "Автоторе" сообщали, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции возможны сбои поставок для производства машин с заводов, расположенных в Южной Корее, и не исключали риск снижения объемов производства по сравнению с 2019 годом, когда было произведено 212 тыс. автомобилей, преимущественно южнокорейских брендов Kia (более 139 тыс.) и Hyundai (более 49,5 тыс. машин). По прогнозам компании, в первом квартале текущего года сокращение производства составит около 8 тыс. автомобилей.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Общий объем производства к настоящему времени превысил 2 млн автомобилей. Компания производит по полному циклу шесть моделей. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. автомобилей в год.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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