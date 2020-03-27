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Первый энергоблок Смоленской АЭС отключили для планового ремонта

Всего на АЭС эксплуатируется три энергоблока

ТАСС, 27 марта. Первый энергоблок Смоленской атомной энергостанции (АЭС) в соответствии с графиком ремонтной компании "Росэнергоатома" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) отключен от сети и выведен из эксплуатации на плановый ремонт. Ожидается, что срок проведения работ составит 17 дней, говорится в сообщении концерна.

"Плановая продолжительность ремонта - 17 суток. Планируется выполнение работ на турбинной и реакторной установках, а также на оборудовании других цехов. Среди основных работ - контроль лопаток турбины, опробирование предохранительных устройств, работы по обслуживанию систем управления и защиты реактора", - приводятся в сообщении слова и. о. директора Смоленской АЭС Алексея Лещенко.

По состоянию на 27 марта на Смоленской АЭС работают два энергоблока, общая мощность которых составляет 2087 МВт.

Смоленская АЭС ежегодно вырабатывает в среднем 20 млрд кВтч электроэнергии - более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленщины. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 (Реактор большой мощности канальный).

Теги
РоссияСмоленская область
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