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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин призвал распространить принятые в Москве жесткие меры во всех регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал в пятницу распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля. Об этом он заявил выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области", - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом, что позволяет эффективно применять наилучший международный опыт по улучшению эпидемиологической ситуации.

"Нам удалось выиграть время за счет наших выверенных упреждающих действий по нераспространению нового коронавируса и это позволяет нам применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства", - сказал он, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Мишустин также поручил уже в пятницу рассчитать объем средств, который будет необходим регионам для обеспечения необходимого числа койко-мест и оборудования для борьбы с коронавирусом. 

"Была сделана большая работа по расчету коек и оборудования, необходимого регионам, - напомнил премьер. - Сегодня необходимо расчеты сделать соответствующие по необходимому финансированию для регионов - как для федеральных, так и для субъектовых учреждений. И с министерством финансов сегодня же рассмотреть вопрос источников и довести средства до регионов, это будет на постоянном контроле".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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