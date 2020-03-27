Эксперты рассказали о влиянии нерабочей недели на рост российской экономики

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Рост российской экономики может снизиться на 1% из-за объявленных нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, подсчитали эксперты НИУ ВШЭ в "Комментариях о государстве и бизнесе".

"В этом году экономике еще предстоят серьезные испытания, ее итоговая динамика пока не ясна. Вынужденные недельные каникулы в начале апреля могут отобрать у российского ВВП в 2020 году около 1%, при этом для построения каких-либо точных прогнозов пока явно не хватает информации", - полагают эксперты.

В обзоре отмечается, что многое зависит от того, закрепят ли страны Азии свой успех в борьбе с вирусом и удастся ли развитым западным странам также быстро справиться с этой проблемой.

"Если это произойдет, то и ожидания, и реальная экономика, и цена на нефть могут более или менее быстро начать восстанавливаться. Однако возможны и иные сценарии. В частности, можно отметить, что биржевой индекс страха вырос сейчас сильнее, чем в ходе прошлого кризиса, когда российская экономика испытала рецессию", - отмечают эксперты.