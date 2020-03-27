{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Эксперты рассказали о влиянии нерабочей недели на рост российской экономики

Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что вынужденные каникулы могут отобрать у ВВП России около 1% в 2020 году

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Рост российской экономики может снизиться на 1% из-за объявленных нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, подсчитали эксперты НИУ ВШЭ в "Комментариях о государстве и бизнесе".

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

"В этом году экономике еще предстоят серьезные испытания, ее итоговая динамика пока не ясна. Вынужденные недельные каникулы в начале апреля могут отобрать у российского ВВП в 2020 году около 1%, при этом для построения каких-либо точных прогнозов пока явно не хватает информации", - полагают эксперты.

В обзоре отмечается, что многое зависит от того, закрепят ли страны Азии свой успех в борьбе с вирусом и удастся ли развитым западным странам также быстро справиться с этой проблемой.

"Если это произойдет, то и ожидания, и реальная экономика, и цена на нефть могут более или менее быстро начать восстанавливаться. Однако возможны и иные сценарии. В частности, можно отметить, что биржевой индекс страха вырос сейчас сильнее, чем в ходе прошлого кризиса, когда российская экономика испытала рецессию", - отмечают эксперты.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин на встрече с Миллером обсудит реализацию международных проектов
Переговоры пройдут 27 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС