"Дочка" АФК "Система" подала документы на регистрацию экспресс-теста на коронавирус

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Принадлежащая АФК "Система" компания "Система-Биотех" подала в Росздравнадзор документы для регистрации собственного экспресс-теста для выявления коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер "Системы" Артем Сиразутдинов.

Ранее Сиразутдинов сообщал, что "Система-Биотех" в ближайшее время намерена зарегистрировать в Роспотребнадзоре экспресс-систему, позволяющую выявлять коронавирус в течение двух часов практически в любой медицинской лаборатории. По его словам, компания не рассматривает проект как коммерческий.

"После завершения всех работ по созданию лабораторного теста для детекции коронавируса 2019-nCoV "Система-Биотех" подала соответствующие документы во Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ), подведомственную структуру Росздравнадзора, для прохождения необходимых регистрационных процедур. Надеемся, что процесс регистрации завершится через несколько дней", - сказал Сиразутдинов.

Он также отметил, что исследования, проведенные на реальном положительном биоматериале, подтвердили высокую эффективность тест-системы, позволяющей выявлять заражение новым коронавирусом практически со 100% точностью.

"Помимо высокой чувствительности, преимущество нашей системы, которая на сегодняшний день является наиболее современной, состоит в простоте и безопасности ее использования. Проведение анализа не требует специфического оборудования и сложного обучения сотрудников, риск заражения которых при этом сведен к минимуму (что очень важно, учитывая острую нехватку специалистов данного профиля)", - рассказал Сиразутдинов.

Таким образом, подчеркнул он, тестирование на коронавирус можно осуществлять практически в любой медицинской лаборатории и быстро масштабировать работу по тестированию на другие регионы.