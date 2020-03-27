Завод смазочных материалов в Ростовской области запустит производство антисептиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Новочеркасский завод смазочных материалов в Ростовской области будет выпускать косметический гель с антисептическим действием. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Новочеркасский завод смазочных материалов (входит в ГК "Титан") формирует новое направление по выпуску нескольких видов продукции на основе изопропилового спирта. Специалисты завершили разработку первого продукта - косметического геля с антисептическим действием", - говорится в сообщении.

По данным властей, завод намерен выпускать до 300 тонн продукции в месяц, что позволит удовлетворить нужды российского рынка. "Новое средство позволит обеспечить запрос российского рынка на бытовые антисептики. Планируется, что предприятие сможет выпускать до 300 тонн продукции в месяц. Фасовать новый продукт будут в емкости 300, 500 и 1000 мл", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин, изделия Новочеркасского завода смазочных материалов (НЗСМ) не будут уступать по качеству зарубежным антисептикам. "Вся продукция ООО "НЗСМ" ни в чем не уступает зарубежным аналогам", - приводятся в сообщении слова Сорокина. Также глава регионального ведомства уточнил, что власти Ростовской области готовы оказывать содействие производителям аналогичной продукции. "Правительство Ростовской области готово оказывать любое необходимое содействие таким предприятиям, создавать условия для роста производства конкурентоспособной продукции и услуг в регионе", - сообщил министр.

В Ростовской области, по данным на 27 марта, подтверждено два случая заражения коронавирусом. Одна женщина, вернувшаяся из Таиланда, находится в больнице Ростова-на-Дону, вернувшийся из Франции молодой человек - в больнице Азова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.