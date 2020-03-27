Производители медицинских масок в России отмечают подорожание сырья из КНР в 6-17 раз

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские производители медицинских масок отмечают за последние несколько месяцев рост цен китайских поставщиков сырья и комплектующих в 6-17 раз по разным позициям, что ведет к увеличению отпускной цены на конечную продукцию. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов со ссылкой на официальный ответ Минздрава РФ о текущей ситуации с медицинскими масками.

"Согласно письму Минздрава, производителями отмечено, что за последние несколько месяцев цены китайских поставщиков сырья и комплектующих увеличились кратно, по нескольким позициям от 6 до 17 раз, что влечет за собой увеличение отпускной цены на медицинские маски в несколько раз (до 80 рублей вместо 1,8-3,5 рубля по уже законтрактованным поставкам). Цены на хирургические маски увеличились в 6 раз, на респираторы - в 3 раза, на медицинские халаты - в 2 раза", - сказал Кутепов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.