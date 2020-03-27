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Распространение коронавируса нового типа
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"Белавиа" продолжит полеты в Москву

Россия ранее запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Белоруссии

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Белоруссии "Белавиа" продолжит полеты в Москву, несмотря на решение РФ о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии.

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"Департаментом по авиации Минтранса получено уведомление от российской стороны о продолжении полетов "Белавиа" в Москву", - отметили в белорусском Минтрансе. 

Представитель министерства сказала, что решение о продолжении полетов "Белавиа" в Москву стало итогом состоявшихся 26 марта консультаций Минтранса Белоруссии и Росавиации. "К ночи было принято соответствующее решение", - отметили в белорусском министерстве.

Ранее в Минтрансе Белоруссии заявили, что Минск и Москва должны сохранить авиационное сообщение, несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавируса. РФ приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта.

Ранее Россия запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Белоруссии. Российская сторона первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Белоруссию в течение 24 часов. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Белоруссии, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска.

За это время белорусской стороной были организованы четыре чартерных рейса авиакомпании "Белавиа" в московский аэропорт Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусов, вторым чартером в ночь на 23 марта были перевезены 82 человека, 24 марта - более 70 человек. 26 марта в Минск чартером "Белавиа" из Внуково прилетели 138 человек.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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