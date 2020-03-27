Обменять авиабилеты S7 и "Уральских авиалинии" на внутренние рейсы можно за тысячу рублей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 и "Уральские авиалинии" напоминают, что обменять авиабилет по внутренним направлениям, даже если он невозвратный, можно с доплатой в тысячу рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах авиакомпаний.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях и работу курортных объектов. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки. Накануне мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов не приезжать на курорт в дни школьных каникул и во время нерабочей недели, объявленной накануне президентом РФ Владимиром Путиным.

В S7, например, чтобы поменять билет за тысячу рублей, нужно чтобы он был куплен по минимальному тарифу ("Эконом базовый") до 4 марта. Поменять билет можно вплоть до 10 апреля. Ограничений по срокам полетов и направлениям нет, но билет на внутренний рейс нельзя поменять на билет за границу (соответственно и билет за рубеж нельзя поменять на перелет внутри России). Более того, в S7 напоминают, что "если стоимость нового билета будет выше, вам нужно будет доплатить разницу".

В пресс-службе "Уральских авиалиний" напомнили, что поменять билет на внутренний перелет можно будет с датой вылета до 30 июня или с 1 сентября по 20 декабря. Если пассажир планирует поменять вылет на даты с 1 июня по 31 августа, ему возможно необходимо будет доплатить "до доступного тарифа". Также компания дает возможность бесплатно поменять пассажира (обычно услуга "замена пассажира", которая подразумевает изменения данных человека, на которого выписан билет, платная).