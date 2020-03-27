{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фармотрасль России ускорила регистрацию в системе маркировки в феврале в пять раз

В пресс-службе ЦРПТ отметили, что темпы подключений растут по мере приближения даты обязательной маркировки лекарств

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число регистраций в системе маркировки фармацевтических и медицинских организаций России в феврале выросло в пять раз, сообщила в пятницу пресс-служба оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В феврале 2020 года ЦРПТ зафиксировал пятикратный скачок регистраций - до 2000 тысяч организаций в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что темпы подключений растут по мере приближения даты обязательной маркировки лекарств. "С начала 2020 года к системе МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов - прим. ТАСС) подключились 9 тыс. 691 участников оборота лекарств, рост составил 21%", - добавили в компании.

В настоящее время в системе маркировки зарегистрировано более 56 тысяч организаций фармотрасли, включая более 14 тысяч аптек, что составляет 73% от общего числа аптечных организаций в РФ.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.

Реклама на ТАСС
Путин на встрече с Миллером обсудит реализацию международных проектов
Переговоры пройдут 27 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС