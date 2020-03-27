Фармотрасль России ускорила регистрацию в системе маркировки в феврале в пять раз

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Число регистраций в системе маркировки фармацевтических и медицинских организаций России в феврале выросло в пять раз, сообщила в пятницу пресс-служба оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В феврале 2020 года ЦРПТ зафиксировал пятикратный скачок регистраций - до 2000 тысяч организаций в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что темпы подключений растут по мере приближения даты обязательной маркировки лекарств. "С начала 2020 года к системе МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов - прим. ТАСС) подключились 9 тыс. 691 участников оборота лекарств, рост составил 21%", - добавили в компании.

В настоящее время в системе маркировки зарегистрировано более 56 тысяч организаций фармотрасли, включая более 14 тысяч аптек, что составляет 73% от общего числа аптечных организаций в РФ.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.