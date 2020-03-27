Ремонт дорог в Оренбургской области начнут на три недели раньше обычного

ОРЕНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Предварительная подготовка контрактов с подрядчиками и сложившиеся погодные условия позволили приблизить на несколько недель начало сезона ремонта дорог в Оренбургской области, в том числе по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин.

"В соответствии с требованиями национального проекта, мы провели все конкурсные процедуры в декабре прошлого года и уже заключили контракты на весь объем работ. Погодные условия позволяют нам буквально через неделю-две приступить к непосредственно дорожным работам, я уже подписал приказ на подготовку асфальтобетонных заводов, которые должны запустить на следующей неделе. Наша позиция, если позволят погодные условия: с 1 апреля стартует дорожный сезон, то есть у нас происходит сдвижка на 2-3 недели", - сказал Полухин.

На реализацию национального проекта в 2020 году в Оренбургской области направлено более 4 млрд рублей, из них почти 1,9 млрд рублей - на приведение в нормативное состояние дорог регионального и межмуниципального значения вне агломераций, а свыше 2 млрд рублей - на ремонт дорог оренбургской и орской агломераций, куда помимо Оренбурга и Орска входят еще дороги Гая и Новотроицка.

Министр отметил, что региональная составляющая дорожного бюджета на 2020 год вдвое больше размера федерального финансирования - 2,6 млрд и 1,393 млрд рублей соответственно. "Это говорит о том, какое значение приведению в нормативное состояние дорожной сети уделяет правительство Оренбургской области и непосредственно губернатор Денис Паслер. То есть мы должны были софинансировать проект один к одному, но, понимая состояние дорожной отрасли и состояние муниципальных дорог в двух агломерациях, мы увеличили региональную составляющую в два раза и считаем это очень важным", - отметил Полухин.

В 2020 году в Оренбургской области запланирован ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общей протяженностью около 200 км, а также установка пяти автоматических пунктов весогабаритного контроля. Министр уточнил, что требования национального проекта не позволяют расходовать средства федерального бюджета на приведение в порядок прилегающей территории. "Так же как и в прошлом году, правительство Оренбургской области выделило 900 млн рублей в виде дополнительной субсидии муниципалитетам на обустройство так называемой прилегающей к дорожной сети территории - это ограждения, тротуары, бордюры, так называемая техническая полоса, посадка деревьев или кустарников, где это предусмотрено, столбы освещения, если это нужно, светофоры и разметка", - добавил Полухин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.