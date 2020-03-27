{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ремонт дорог в Оренбургской области начнут на три недели раньше обычного

В текущем году в регионе запланированы ремонт 200 км автомобильных дорог, а также установка пяти автоматических пунктов весогабаритного контроля

ОРЕНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Предварительная подготовка контрактов с подрядчиками и сложившиеся погодные условия позволили приблизить на несколько недель начало сезона ремонта дорог в Оренбургской области, в том числе по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства - министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин.

"В соответствии с требованиями национального проекта, мы провели все конкурсные процедуры в декабре прошлого года и уже заключили контракты на весь объем работ. Погодные условия позволяют нам буквально через неделю-две приступить к непосредственно дорожным работам, я уже подписал приказ на подготовку асфальтобетонных заводов, которые должны запустить на следующей неделе. Наша позиция, если позволят погодные условия: с 1 апреля стартует дорожный сезон, то есть у нас происходит сдвижка на 2-3 недели", - сказал Полухин.

На реализацию национального проекта в 2020 году в Оренбургской области направлено более 4 млрд рублей, из них почти 1,9 млрд рублей - на приведение в нормативное состояние дорог регионального и межмуниципального значения вне агломераций, а свыше 2 млрд рублей - на ремонт дорог оренбургской и орской агломераций, куда помимо Оренбурга и Орска входят еще дороги Гая и Новотроицка.

Министр отметил, что региональная составляющая дорожного бюджета на 2020 год вдвое больше размера федерального финансирования - 2,6 млрд и 1,393 млрд рублей соответственно. "Это говорит о том, какое значение приведению в нормативное состояние дорожной сети уделяет правительство Оренбургской области и непосредственно губернатор Денис Паслер. То есть мы должны были софинансировать проект один к одному, но, понимая состояние дорожной отрасли и состояние муниципальных дорог в двух агломерациях, мы увеличили региональную составляющую в два раза и считаем это очень важным", - отметил Полухин.

В 2020 году в Оренбургской области запланирован ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общей протяженностью около 200 км, а также установка пяти автоматических пунктов весогабаритного контроля. Министр уточнил, что требования национального проекта не позволяют расходовать средства федерального бюджета на приведение в порядок прилегающей территории. "Так же как и в прошлом году, правительство Оренбургской области выделило 900 млн рублей в виде дополнительной субсидии муниципалитетам на обустройство так называемой прилегающей к дорожной сети территории - это ограждения, тротуары, бордюры, так называемая техническая полоса, посадка деревьев или кустарников, где это предусмотрено, столбы освещения, если это нужно, светофоры и разметка", - добавил Полухин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Любимова поручила разработать электронный стандарт подачи заявок на господдержку
Министр культуры также отметила, что кинокомпаниям следует дать возможность перенести плановые сроки производства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС