Путин на встрече с Миллером обсудит реализацию международных проектов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 марта проведет рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсудит с ним завершение зимнего периода и реализацию крупных международных проектов компании. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня он [Владимир Путин] встретится с Миллером, - сказал Песков. - С руководителем нашего газового гиганта он встречается регулярно, тем более сейчас завершился зимний период, реализация крупных международных проектов - это все будет на повестке дня совещания". По его словам, эта встреча стала уже традиционной.

Представитель Кремля уточнил, что президент в течение дня будет заниматься вопросами внутреннего характера. Эти встречи будут непубличными.