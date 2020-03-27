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Путин на встрече с Миллером обсудит реализацию международных проектов

Переговоры пройдут 27 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 марта проведет рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, обсудит с ним завершение зимнего периода и реализацию крупных международных проектов компании. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня он [Владимир Путин] встретится с Миллером, - сказал Песков. - С руководителем нашего газового гиганта он встречается регулярно, тем более сейчас завершился зимний период, реализация крупных международных проектов - это все будет на повестке дня совещания". По его словам, эта встреча стала уже традиционной.

Представитель Кремля уточнил, что президент в течение дня будет заниматься вопросами внутреннего характера. Эти встречи будут непубличными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМиллер, Алексей Борисович
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