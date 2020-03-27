{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Северная верфь" заложила пятый траулер для северных морей

Судно "Капитан Тузов" будет использоваться для добычи трески, пикши и других донных видов рыб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Судостроительной завод "Северная верфь" заложил пятый серийный морозильный траулер проекта 170701 "Капитан Тузов". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба верфи.

"Приступая сегодня к строительству данного заказа, мы имеем полный комплект рабоче-конструкторской документации по корпусу, насыщению и судовым системам. В связи с этим мы избежим дополнительных работ, с которыми вынужденно столкнулись на предыдущих судах", - цитирует пресс-служба генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева.

Новое судно будет вести промысел трески и пикши, а также других донных видов рыб в северо-западной части Атлантического океана.

Также на "Северной верфи" продолжается работа и по другим судам проекта 170701. На головном траулере "Капитан Соколов" испытывают отсеки, устанавливают патрубки донно-бортовой арматуры, завершают работу по формированию фундаментов и готовятся к началу погрузки, установки и монтажа на заказ основного оборудования. У третьего траулера ("Капитан Осташков") формируют корпус из укрупненных блоков, изготавливают и монтируют трубопроводы, а для четвертого траулера, носящего имя "Капитан Брейхман", изготавливают днищевые секции.

Серия траулеров проекта 170701 насчитывает десять судов. Росрыболовство заключило с компаниями группы "Норебо" инвестиционные договоры, которые предусматривают выделение инвестквот на вылов трески и пикши и строительство шести траулеров-процессоров для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Сейчас в портфеле гражданских заказов верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для группы "Норебо" (в строительстве "Капитан Соколов", "Капитан Геллер", "Капитан Осташков") и четыре ярусолова-процессора ("Гандвик-1", "Гандвик-2", "Гандвик-3" - для компании "Вирма"; "Марлин" - для компании "Глобус"). Суда проекта 170701 будут иметь длину 81,6 м, ширину - 16 м, скорость - 15 узлов. Экипаж - 80 человек.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Минсельхоз разработал механизм квотирования экспорта пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи
Предлагается ввести квоту в размере 7 млн тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС