"Северная верфь" заложила пятый траулер для северных морей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Судостроительной завод "Северная верфь" заложил пятый серийный морозильный траулер проекта 170701 "Капитан Тузов". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба верфи.

"Приступая сегодня к строительству данного заказа, мы имеем полный комплект рабоче-конструкторской документации по корпусу, насыщению и судовым системам. В связи с этим мы избежим дополнительных работ, с которыми вынужденно столкнулись на предыдущих судах", - цитирует пресс-служба генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева.

Новое судно будет вести промысел трески и пикши, а также других донных видов рыб в северо-западной части Атлантического океана.

Также на "Северной верфи" продолжается работа и по другим судам проекта 170701. На головном траулере "Капитан Соколов" испытывают отсеки, устанавливают патрубки донно-бортовой арматуры, завершают работу по формированию фундаментов и готовятся к началу погрузки, установки и монтажа на заказ основного оборудования. У третьего траулера ("Капитан Осташков") формируют корпус из укрупненных блоков, изготавливают и монтируют трубопроводы, а для четвертого траулера, носящего имя "Капитан Брейхман", изготавливают днищевые секции.

Серия траулеров проекта 170701 насчитывает десять судов. Росрыболовство заключило с компаниями группы "Норебо" инвестиционные договоры, которые предусматривают выделение инвестквот на вылов трески и пикши и строительство шести траулеров-процессоров для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Сейчас в портфеле гражданских заказов верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для группы "Норебо" (в строительстве "Капитан Соколов", "Капитан Геллер", "Капитан Осташков") и четыре ярусолова-процессора ("Гандвик-1", "Гандвик-2", "Гандвик-3" - для компании "Вирма"; "Марлин" - для компании "Глобус"). Суда проекта 170701 будут иметь длину 81,6 м, ширину - 16 м, скорость - 15 узлов. Экипаж - 80 человек.