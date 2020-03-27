АСВ вернуло ЦБ еще 17 млрд рублей в рамках погашения кредита

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 27 марта перечислило ЦБ 17 млрд рублей в рамках погашения кредита, который агентство получило в 2015-2017 годах для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Из одобренной кредитной линии в 1,03 трлн рублей АСВ получило 842 млрд рублей. Средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.

В общей сложности агентство направило на погашение кредита 309 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 51 млрд рублей. Остаток задолженности составляет 533 млрд рублей.