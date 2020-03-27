"Центральный рынок" и фудмолл "Депо Москва" закроются для посетителей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Столичные гастрономические комплексы "Центральный рынок" и "Депо Москва" временно закроются для посетителей с 28 марта по 5 апреля, но продолжат работу в формате доставки. Об этом сообщили ТАСС их представители.

"Центральный рынок" приостанавливает свою работу и переходит на бесконтактное обслуживание клиентов. Можно будет заказать продукты питания, готовую еду из корнеров можно будет заказать через сервисы доставки", - сообщил его представитель.

Фудмолл "Депо Москва" также приостанавливает работу. Закроются рестораны, но рынок будет доступен. Из самого фудмолла еду можно будет заказать.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля планируется временно закрыть рестораны, кафе, бары, а также непродовольственные магазины. Аналогичное ограничение действует и в Подмосковье.