Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться. Такой вариант приветствуется. Об этом он сообщил журналистам.

"Цель предстоящей недели - минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер, а не прекратить процесс образования, процесс обучения и так далее. И те, кто до этого уже начал работу в удаленном формате, или обучение в режиме телеконференции, - продолжение этого будет приветствоваться", - заявил Песков.

Представитель администрации президента разъяснил, что в Кремле исходят из того, что "те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе". "Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты по максимуму, контакты между людьми", - подчеркнул он.

Песков добавил, что оборонные предприятия, имеющие обязательный цикл работы, продолжат функционировать в обычном режиме.

Он особо подчеркнул, что дистанционное обучение в школах и вузах "не только не запрещается на следующей неделе, но приветствуется", что позволит продолжать занятия и школьникам, и студентам.

Пресс-секретарь президента добавил, что в части возможных трудовых разбирательств все еще "будет уточняться с точки зрения юридических актов". "Грубо говоря, вы же знаете, что есть школы, которые работают по субботам. Никакими юридическими актами это не оговаривается", - привел он пример различных вариантов организации работы в выходные дни.