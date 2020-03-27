Минэнерго ввело особый режим работы в энергосистеме на длинные выходные

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минэнерго ввело особый режим работы во всей энергосистеме на период предстоящих длинных выходных, при этом потребление энергии ожидается на уровне обычных нерабочих дней. Об этом заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала РБК в пятницу.

"Вырастет потребление для бытовых потребителей. По сути энергосистема даже немножко приспустится в потреблении, потому что мы планируем, что потребление в самоизоляции примерно будет равно потреблению в выходные дни, - сказал он. - Другое дело - притоки перераспределятся, и большая нагрузка будет на мелкую распредсеть. Здесь у нас сомнений нет, что сети это выдержат, и, по сути, мы ввели по всей энергосистеме особый режим работы и запретили проведение всех регламентных работ".

"Мы считаем, что все должно быть хорошо и готовимся проводить эти выходные примерно так же, с точки зрения работы оперативных служб, как мы проводим новогодние праздники", - добавил Грабчак.

Президент России Владимир Путин обратился в среду к россиянам с обращением, посвященным ситуации с распространением коронавируса в стране и мире, где объявил следующую неделю нерабочей, отметив, что при этом будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения и аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней.