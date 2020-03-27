Власти предложили отсрочку лизинговых платежей для авиакомпании "Якутия" из-за убытков

ЯКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Власти предложили в качестве поддержки авиакомпании "Якутия", понесшей крупные убытки из-за падения объема перевозок на фоне ситуации с коронавирусом, отсрочку лизинговых платежей. Соответствующее ходатайство направлено в Минтранс РФ, сообщил на брифинге в пятницу председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

По словам Солодова, в транспортной отрасли региона особенно пострадала авиакомпания "Якутия", у которой наблюдается падение объема перевозок. Авиаперевозчик ранее выполнял регулярные полеты в Харбин (КНР) и Инчхон (Республика Корея). Также авиакомпания по поручению правительства без штрафных санкций возвращает все билеты с учетом ситуации с коронавирусом, что тоже снижает выручку.

"Разрабатываем меры, как [авиакомпанию] поддержать. Во-первых, [предлагается] отсрочка лизинговых платежей, это решение должно приниматься на федеральном уровне крупными лизинговыми компаниями, и мы соответствующие ходатайства за подписью главы [республики] в Минтранс РФ направили. Надеемся, что оно будет удовлетворено. Во-вторых, мы будем помогать в ситуации кассового разрыва, который у авиакомпании возник в связи с выполнением социальных функций: возврат билетов без штрафных санкций, ограничение международных полетов. Далее, исходя из складывающейся ситуации, будем принимать решения по поддержке", - сказал Солодов.

По его словам, авиакомпания "Якутия" находится под ударом, сумма убытков, понесенных авиаперевозчиком, "исчисляется сотнями миллионов рублей". "Мы надеемся, что благодаря отсрочке по лизинговым платежам сможем существенно улучшить ситуацию. Кроме того, авиакомпания переориентирует сейчас полеты, открывает новые маршруты по Дальнему Востоку, чтобы оптимизировать полетную сетку. В этой ситуации она продолжает выполнять социальные функции, но и определенную операционную прибыль тоже получает", - отметил Солодов.

Солодов отметил, что власти намерены предложить включить в федеральный перечень системообразующих предприятий авиакомпанию "Якутия", а также угледобывающую компанию "Колмар". "Сейчас в федеральный перечень вошли три якутские компании: "Алроса", "Алмазы Анабара", "Якутуголь", - сказал Солодов.

Авиакомпания создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Головной офис располагается в Якутске. Представительства расположены более чем в 30 городах России и зарубежья.