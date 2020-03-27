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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин поручил приостановить назначение всех проверок бизнеса из-за коронавируса

Проверки приостановят до 1 мая 2020 года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить до 1 мая 2020 года назначение всех выездных плановых проверок бизнеса, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующее поручение Мишустина, подписанное 18 марта, есть в распоряжении ТАСС.

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"Федеральным органам исполнительной власти (по списку): приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяется положение ФЗ от 26 декабря 2008 года №294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. Срок - незамедлительно", - говорится в поручении.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что в связи с пандемией коронавируса минимизирует проверки предпринимателей и бизнеса. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров дал аналогичное поручение сотрудникам ФНС. 24 марта Минэкономразвития предложило ограничить до 1 мая проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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