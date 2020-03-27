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АЗС и шиномонтажные сервисы в Москве будут работать в объявленную выходной неделю

Ранее был опубликован указ мэра Москвы о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице с 28 марта по 5 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Автомобильные заправочные станции (АЗС) и шиномонтажные сервисы продолжат функционировать в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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Ранее был опубликован указ мэра Москвы о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице с 28 марта по 5 апреля.

"Заправочные станции, сервисы шиномонтажа продолжат функционировать в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. В число непродовольственных товаров первой необходимости относятся автомобильный бензин и дизельное топливо", - сказал Немерюк.

Ранее он сообщил, что продуктовые магазины, в том числе расположенные в торговых центрах, а также все продовольственные рынки и ярмарки продолжат свою работу. С 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и других мест общественного питания, в том числе расположенных в торговых центрах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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