Мосбиржа будет проводить торги на всех рынках 22 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Торги на всех рынках Московской бирже будут проводиться 22 апреля 2020 года в связи с отменой выходного дня на эту дату, так как общероссийское голосование по поправкам к конституции перенесено. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

"В связи с переносом дня общероссийского голосования с 22 апреля 2020 года на более поздний срок торги и расчеты на всех рынках Московской биржи 22 апреля 2020 года будут проводиться в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправкам к конституции должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и специалистов, принимать решение о новом дне голосования.