Хуснуллин поручил регионам контролировать своевременную выплату зарплат строителям

МОСКВА, 27 марта /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам контролировать своевременную выплату зарплат работникам строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера в пятницу.

"Я попросил глав регионов отслеживать выплаты заработной платы сотрудникам, занятым в строительной отрасли. Стройка является системообразующей отраслью, и ее нельзя остановить. Значит, люди должны получать деньги в срок", - сказал Хуснуллин.

Ранее он поручил вести еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков жилья в стране, а также заявил о необходимости проанализировать состояние всей отрасли в каждом регионе. Кроме того, Хуснуллин поручил Минпромторгу совместно с главами регионов в ежедневном режиме мониторить цены на стройматериалы в России, в случае необоснованного завышения цен необходимо обращаться в ФАС.