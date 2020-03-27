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Хуснуллин поручил регионам контролировать своевременную выплату зарплат строителям

Ранее вице-премьер поручил вести еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков жилья

МОСКВА, 27 марта /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил регионам контролировать своевременную выплату зарплат работникам строительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера в пятницу.

"Я попросил глав регионов отслеживать выплаты заработной платы сотрудникам, занятым в строительной отрасли. Стройка является системообразующей отраслью, и ее нельзя остановить. Значит, люди должны получать деньги в срок", - сказал Хуснуллин.

Ранее он поручил вести еженедельный мониторинг финансового положения застройщиков жилья в стране, а также заявил о необходимости проанализировать состояние всей отрасли в каждом регионе. Кроме того, Хуснуллин поручил Минпромторгу совместно с главами регионов в ежедневном режиме мониторить цены на стройматериалы в России, в случае необоснованного завышения цен необходимо обращаться в ФАС.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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