Платежная система "Мир" готова предоставить возможность обслуживания просроченных карт

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Платежная система "Мир" проработала с банками возможность обслуживания карт с истекшим сроком действия и готова предоставить такую опцию, чтобы держателям карт не было необходимости посещать отделения банков на фоне пандемии коронавируса. Однако каждый банк сам принимает окончательное решение по функционированию карт, сообщили ТАСС в пресс-службе "Мира".

"Со своей стороны платежная система "Мир" проработала с банками-участниками возможность продолжить использовать карты с истекшим сроком действия в случае невозможности получения клиентом новой карты по причине введенных мер по ограничению распространения коронавируса", - отметили в пресс-службе.

Правила и стандарты "Мира" позволяют банкам обеспечить такую возможность для клиентов, но каждый банк самостоятельно принимает решение о возможных и принимаемым им мерах по обеспечению функционирования своих карт и проведения расчетов по ним, добавили в "Мире".

Ранее сегодня международная платежная система Mastercard предложила возможность обслуживать карты с истекшим сроком действия.