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Медведев: производителям телекоммуникации в России нужно создать благоприятные условия

Зампред Совбеза РФ отметил, что обеспечить надлежащую защищенность линий связи можно только с помощью телекоммуникационного оборудования отечественного производства

ГОРКИ, 27 марта. /ТАСС/. Власти должны создать для отечественных производителей телекоммуникационного оборудования наиболее благоприятные коммерческие условия, это особенно важно в нынешних условиях изоляции мировых рынков. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который провел в пятницу в режиме видеоконференции совещание о проблемах внедрения технологий связи 5G в России.

Медведев отметил, что обеспечить надлежащую защищенность линий связи можно только с помощью телекоммуникационного оборудования отечественного производства. Он подчеркнул, что в этой сфере важно "обеспечить известную независимость нашего развития от различного рода проблем с поставщиками - где бы они ни находились и в каких бы отношениях мы с ними ни были".

"Проект создания 5G, а в перспективе это уже переход и на более высокие формы связи - 6G и так далее, должен помочь нашим производителям выйти на новый уровень развития. И мы должны создать для них наиболее благоприятные коммерческие условия. Особенно это важно сейчас, когда, по сути, рынки замкнуты, произошла изоляция, и сколько она продлится - никто не знает", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что развитие отечественного сегмента телекоммуникационного оборудования в этих условиях - исключительно важная вещь.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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