В Северной Осетии создадут полный цикл выпуска молочной продукции в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 марта. /ТАСС/. Молокоперерабатывающий завод появится в Моздокском районе Северной Осетии в 2020 году, сообщил ТАСС в пятницу руководитель инвестиционного проекта СППК "Агро Юг" Руслан Цагараев.

"В Моздокском районе много фермеров, которым часто некуда сбывать молоко, поэтому мы будем отдавать приоритет по переработке именно местного молока. В конце мы будем получать готовый молочный продукт, который будем сбывать как по республике, так и за его пределами", - сказал он.

Предприятие будет строиться на территории в 1 тыс. кв. метров по инвестпроекту. На заводе с помощью современного оборудования планируется производить творог, кефир, молоко и ряженку. Там же будут установлены холодильные камеры для хранения продукции.

В настоящее время ведутся переговоры о потенциальных поставках с федеральными торговыми сетями.

В состав кооператива "Агро Юг", созданного в 2016 году, входят четыре общества с ограниченной ответственностью, один кооператив, 20 личных подсобных хозяйств и пять крестьянско-фермерских хозяйств.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил разработать программу создания в регионе молокоприемных пунктов. По прогнозам, республика до 2022 года увеличит мощности по производству молока в 2,5 раза - до 100 т в сутки.