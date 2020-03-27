Комитет Думы одобрил поправки в КоАП о штрафах за завышение цен на лекарства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят административную ответственность за завышение цен на лекарства.

За такие правонарушения должностным лицам грозит штраф от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи таких препаратов за весь период их реализации с нарушениями.