Московская биржа с 6 апреля запустит торги фьючерсами на обыкновенные акции "Яндекс Н.В."

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Торги фьючерсами на обыкновенные акции "Яндекс Н.В." начнутся на срочном рынке Московской биржи с 6 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

"6 апреля 2020 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции "Яндекс Н.В.". Запуск новых инструментов расширяет линейку биржевых производных инструментов на акции и предоставляет дополнительные торговые возможности для портфельных управляющих", - отмечается в сообщении.

Лот фьючерсного контракта составит 10 обыкновенных акций компании, а к торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в июне и сентябре 2020 года.