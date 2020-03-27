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"ВТБ Лизинг" перенес на июль платежи Utair по аренде трех Boeing 767-200

Авиакомпании предоставлен льготный период на апрель - июнь

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "ВТБ Лизинг" разрешил авиакомпании Utair не вносить платежи по аренде трех Boeing 767-200 в период с апреля по июнь 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"Между ГК "ВТБ Лизинг" и ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" достигнуто соглашение о переносе сроков платежей авиаперевозчика по договорам финансовой аренды воздушных судов. В настоящее время в рамках сотрудничества с "ВТБ Лизинг" у компании в лизинге находятся три самолета Boeing 767-200. Авиакомпании будет предоставлен грейс-период (льготный период) на апрель - июнь 2020 года. В это время она не будет осуществлять платежи по заключенным договорам лизинга, вся сумма приходящихся на этот период лизинговых платежей будет перенесена на последующий, дополнительно согласованный срок. Пени и неустойки за указанный период времени применяться не будут. С июля 2020 года оплата лизинговых платежей вернется в режим согласно действующему графику", - отмечается в сообщении.

Ранее "ВТБ Лизинг" согласовал перенос платежей группы "Аэрофлот" по договорам операционной и финансовой аренды воздушных судов. В периметр соглашения попали 50 Boeing 737-800, четыре Boeing 747, 2 Boeing 777, девять самолетов Airbus A319, а также по одному А320 и А330.

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