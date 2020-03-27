Ростех не прекратит полностью производство оборонной и медицинской продукции и лекарств

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Предприятия оборонной, фармацевтической и медицинской промышленности Ростеха не будут полностью остановлены в связи с объявлением следующей неделей нерабочей. При этом в госкорпорации принимают все меры для обеспечения безопасности людей, в том числе перевод на домашний режим работы, сообщили в ее пресс-службе.

"Будут предприняты все необходимые меры, чтобы обезопасить людей, включая перевод людей на домашний режим. О полной остановке производства речь не идет. Не стоит забывать, что Ростех - оборонно-промышленная компания, которая обеспечивает исполнение гособоронзаказа и решает множество других вопросов в сфере национальной безопасности", - говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что в составе госкорпорации также большое число предприятий по производству фармацевтической продукции и медицинского оборудования, "остро необходимого здравоохранению особенно сейчас".

"На наших мощностях в том числе производятся тепловизоры для дистанционного выявления людей с повышенной температурой тела в местах общего пользования, инфракрасные термометры, установки обеззараживания воздуха, аппараты искусственной вентиляции легких, а также дефибрилляторы, шприцевые дозаторы, наркозно-дыхательные аппараты и другое", - подчеркнули в госкорпорации.

В Ростехе напомнили, что поставлена задача оперативно оснастить российские клиники необходимой техникой. "Поэтому об остановке указанных производств сейчас не может идти речи. Мы делаем все, чтобы снабдить регионы необходимым медоборудованием в полном объеме и в кратчайшие сроки", - отметили в пресс-службе, добавив, что первые поставки уже начались.

Также намерены продолжить работу предприятия Ростеха, реализующие экологические проекты, от которых зависит благополучие населения. В частности, продолжат работу предприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Нерабочая неделя в России

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Президент уточнил, что в течение этой недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней". В тот же день глава государства подписал соответствующий указ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.