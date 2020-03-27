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Распространение коронавируса нового типа

ЦБ утвердил дополнительные меры поддержки граждан и экономики в условиях пандемии

В частности, речь идет о поддержке финансового сектора

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"В дополнение к ранее принятым мерам и в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года, Банк России принял решение реализовать комплекс мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики", - указано в сообщении.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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