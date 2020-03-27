Россия приняла обязательства сократить потребление гидрофторуглеродов на 5% с 2020 года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россия ратифицировала поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, взяв на себя обязательство снизить на 5% потребление гидрофторуглеродов с 2020 года. Ожидается, что к 2036 году его потребление снизится на 85%, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Россия является стороной Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, к указанной Конвенции. В период с 10 по 15 октября 2016 г. в г. Кигали (Руанда) состоялось 28-е совещание сторон Монреальского протокола, в рамках которого была принята Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу. Поправка направлена на достижение целей рамочной конвенции ООН об изменении климата, поскольку реализация ее положений приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление "О принятии Российской Федерацией поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой". Это позволит к 2036 году значительно снизить потребление гидрофторуглеродов, относящихся к группе сверхпарниковых газов, что будет способствовать снижению антропогенного воздействия на климат Земли и выполнению обязательств Российской Федерации, вытекающих из Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная поправка подразумевает поэтапное сокращение производства и потребления гидрофторуглеродов, которые обладают высокими значениями потенциала глобального потепления.

"По данным научного сообщества, благодаря исполнению обязательств стран-участников в части озоноразрушающих веществ к середине столетия озоновый слой восстановится до уровня 1980 года. Совместная работа по реализации Монреальского протокола - один из успешных примеров международного сотрудничества в решении экологических вопросов планетарного масштаба. <...> Только совместными усилиями нам удастся удержать потепление атмосферы в пределах 1,5 - 2 градуса к 2050 году", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Россия должна сократить объемы потребления гидрофторуглеродов с 2020 года на 5%, с 2025 года - на 35%, с 2029 года - на 70%, с 2034 года - на 80% и с 2036 - года на 85%, а в дальнейшем с неограниченной возможностью использовать гидрофторуглероды в объеме 15% базового уровня. Переходный период по отказу в будущем от использования гидрофторуглеродов в РФ будет составлять около 20 лет, отметила вице-премьер.

Также поправкой предусмотрено создание и внедрение в каждой из сторон Монреальского протокола системы лицензирования импорта и экспорта гидрофторуглеродов. Начиная с 1 января 2033 г. поправкой вводятся запрет импорта и экспорта гидрофторуглеродов для любых государств, не являющихся сторонами Монреальского протокола. На текущий момент к поправке присоединились 92 страны.

Гидрофторуглероды

Гидрофторуглероды используются в производстве холодильного и морозильного оборудования, систем кондиционирования воздуха, пенообразователей (в том числе для производства строительных материалов), средств противопожарной защиты, аэрозолей различного назначения, а также в производстве ингаляторов. Создают парниковый эффект.

В России практически отсутствует собственное производство гидрофторуглеродов. Основным экспортером гидрофторуглеродов является Китай.