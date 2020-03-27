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Распространение коронавируса нового типа
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ЦБ установит предельную комиссию за эквайринг для онлайн-покупок в 1%

Ограничения будут действовать с 15 апреля до 30 сентября

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ЦБ ограничит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок с 15 апреля до 30 сентября в размере 1% , сообщается в пресс-релизе регулятора.

"В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий. В связи с этим Банк России принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1% (в настоящее время комиссия в среднем составляет 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара)", - указывает регулятор.

ЦБ рассчитывает, что это позволит гражданам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.

В рамках мер по поддержке бизнеса и граждан в условиях эпидемии коронавируса ЦБ объявил, что прорабатывает вопрос ограничения комиссии. Банковское сообщество негативно восприняло такую возможность. В Ассоциации банков России отметили, что это не принесет никаких выгод покупателям, о чем свидетельствует опыт соответствующего регулирования в США и ЕС.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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