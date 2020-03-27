Гендиректор компании IBS стала первым заместителем главы холдинга "Газпром-медиа"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Светлана Баланова, на протяжении девяти лет возглавлявшая ИТ-сервисную компанию IBS, назначена первым заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа", сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Я очень рад, что Светлана Баланова присоединилась к нашей команде. Ее знания и компетенции в области высоких технологий и цифровой трансформации будут, несомненно, востребованы с учетом цифрового вектора развития холдинга", - заявил пресс-службе генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Светлана Баланова родилась 5 октября 1970 года в Москве. В 1992 году окончила с отличием Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. С 2010 по 2011 год - президент международного бизнеса "Электронного мониторинга" компании 3М, главный операционный директор компании 3М Аттенти (Израиль). С 2012 года по 2020 год - генеральный директор компании IBS. С 2019 года - независимый директор в наблюдательном совете небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий".

Холдинг "Газпром-медиа" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.

На сегодняшний день в его состав входят девять федеральных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Супер"), 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media, PREMIER Studios), спутниковый оператор НТВ-ПЛЮС и 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы").