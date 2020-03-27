{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гендиректор компании IBS стала первым заместителем главы холдинга "Газпром-медиа"

Знания и компетенция Светланы Балановой в области высоких технологий и цифровой трансформации будут востребованы, заявил пресс-службе генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Светлана Баланова, на протяжении девяти лет возглавлявшая ИТ-сервисную компанию IBS, назначена первым заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа", сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Я очень рад, что Светлана Баланова присоединилась к нашей команде. Ее знания и компетенции в области высоких технологий и цифровой трансформации будут, несомненно, востребованы с учетом цифрового вектора развития холдинга", - заявил пресс-службе генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

Светлана Баланова родилась 5 октября 1970 года в Москве. В 1992 году окончила с отличием Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. С 2010 по 2011 год - президент международного бизнеса "Электронного мониторинга" компании 3М, главный операционный директор компании 3М Аттенти (Израиль). С 2012 года по 2020 год - генеральный директор компании IBS. С 2019 года - независимый директор в наблюдательном совете небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий".

Холдинг "Газпром-медиа" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.

На сегодняшний день в его состав входят девять федеральных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Супер"), 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media, PREMIER Studios), спутниковый оператор НТВ-ПЛЮС и 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию
При этом Кристалина Георгиева прогнозирует восстановление в 2021 году в том случае, если удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС