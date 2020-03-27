ЦБ распространил меры поддержки кредитования еще на семь отраслей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России распространил дополнительные меры поддержки, принятые ранее в отношении кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма, еще на семь отраслей экономики. В список, в частности, попали образовательные услуги, организации общественного питания и стоматологическая практика, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Согласно заявлению ЦБ, дополнительные меры поддержки коснутся таких отраслей, как организация общественного питания; деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений; деятельность по организации конференций и выставок; образовательные услуги; деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля); розничная торговля непродовольственными товарами; стоматологическая практика.

"По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением пандемии", - уточнили в пресс-службе.