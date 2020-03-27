Десятки тысяч компаний в Москве получат налоговые послабления

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Около 26 тыс. плательщиков торгового сбора зарегистрировано в Москве, налоговые послабления в связи с коронавирусом получат десятки тысяч компаний. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по экономическим вопросам.

"Налоговые послабления получат десятки тысяч компаний Москвы - только плательщиков торгового сбора в Москве насчитывается около 26 тыс., они уплачивают торговый сбор в отношении 72 тыс. объектов", - сообщили в штабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин создал оперативный штаб для защиты городской экономики, который возглавил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Задачей нового штаба стал мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности. Штаб будет помогать компаниям договариваться с банками и участвовать в восстановлении цепочек поставок и сбыта.