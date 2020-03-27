Минкомсвязь запустила сервис по оказанию помощи россиянам для возвращения в страну

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ на портале госуслуг запустила сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства.

Через портал пользователи могут запросить помощь в организации возвращения в Россию. Эта информация и контактные данные обратившихся онлайн-режиме будут передаваться в консульские учреждения МИД России, отмечают в Минкомсвязи.

"Наши граждане, где бы они ни находились, в стране или за границей, всегда знают: Россия своих не бросает. Для правительства портал госуслуг - мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни", - прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев подчеркнул, что портал госуслуг - это удобный и надежный инструмент оперативного взаимодействия с государством, в том числе для граждан, находящихся за пределами страны.

Также на портале запущен отдельный тематический раздел с информацией по коронавирусу, включая необходимые номера телефонов служб. Там же размещен каталог онлайн-сервисов ведущих компаний, которые сделали сервисы бесплатными для россиян, остающихся в самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.