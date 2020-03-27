{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На Кубани планируют оказать помощь туротрасли в связи с ограничениями из-за коронавируса

Ранее губернатор Краснодарского края подписал постановление о приостановке бронирования гостиниц и санаториев на неделю с 28 марта по 5 апреля

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Власти на Кубани рассматривают возможность оказания помощи туристической отрасли в связи с ограничениями на размещение туристов из-за коронавируса. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Президент России Владимир Путин 25 марта в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса подписал указ, по которому дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими. Губернатор Краснодарского края накануне подписал постановление о приостановке бронирования гостиниц и санаториев на неделю с 28 марта по 5 апреля.

"Компенсационные моменты мы сейчас рассматриваем, думаю, будем консультироваться с министерством финансов РФ, здесь нужно понимать порядок цифр. Но никто санаторно-курортный комплекс один на один с этой ситуацией не оставит. Мы сейчас разрабатываем комплекс мер преференций и государственной поддержки не только для санаторно-курортного комплекса, мы же еще и закрыли общепит в Краснодарском крае, там осуществляется только продажа еды на вынос, и, кроме того, торгово-развлекательные комплексы и досуговые центры, клубы, все закрыто", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что предприятия сферы обслуживания в регионе фиксируют замедление экономического развития. "Поэтому по всему этому комплексу предприятий мы прорабатываем ряд мер и преференций с точки зрения и налоговых и компенсационных. Сейчас мы ведем консультации с минфином, чтобы можно было понимать принцип компенсационный и принцип софинансирования между регионом и министерством финансов РФ", - резюмировал глава региона.

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Башкирии выделят 15 млрд рублей на поддержку экономики в условиях пандемии
В регионе станет действовать упрощенное налогообложение, будут сокращены издержки предпринимателей на аренду имущества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС