На Кубани планируют оказать помощь туротрасли в связи с ограничениями из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин 25 марта в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса подписал указ, по которому дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими. Губернатор Краснодарского края накануне подписал постановление о приостановке бронирования гостиниц и санаториев на неделю с 28 марта по 5 апреля.

"Компенсационные моменты мы сейчас рассматриваем, думаю, будем консультироваться с министерством финансов РФ, здесь нужно понимать порядок цифр. Но никто санаторно-курортный комплекс один на один с этой ситуацией не оставит. Мы сейчас разрабатываем комплекс мер преференций и государственной поддержки не только для санаторно-курортного комплекса, мы же еще и закрыли общепит в Краснодарском крае, там осуществляется только продажа еды на вынос, и, кроме того, торгово-развлекательные комплексы и досуговые центры, клубы, все закрыто", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что предприятия сферы обслуживания в регионе фиксируют замедление экономического развития. "Поэтому по всему этому комплексу предприятий мы прорабатываем ряд мер и преференций с точки зрения и налоговых и компенсационных. Сейчас мы ведем консультации с минфином, чтобы можно было понимать принцип компенсационный и принцип софинансирования между регионом и министерством финансов РФ", - резюмировал глава региона.