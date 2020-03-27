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Распространение коронавируса нового типа
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"Почта России" закроет на три дня для посещения все отделения, кроме круглосуточных

Мера будет действовать с 30 марта по 1 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Почта России" на следующей неделе переходит на работу в особом режиме, с 30 марта по 1 апреля все отделения, кроме круглосуточных, не будут работать. Об этом сказал гендиректор компании Максим Акимов на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"Мы продолжим работу в предстоящую неделю, но в особом режиме. В первую очередь мы хотим и сделаем для этого все - минимизировать посещение наших отделений. С понедельника по среду отделения, не работающие в круглосуточном режиме, та их часть отделений, которая работает с клиентами, - она будет закрыта", - сказал он.

При этом Акимов отметил, что работники, которые занимаются обработкой почтовых корреспонденции, формированием заданий для почтальонов, сортировкой отправлений, логистикой и автопарком будут работать. "Компания будет работать, доставлять почтовые отправления, посылки нашим клиентам. Для того, чтобы стимулировать людей получать то, что они заказали дистанционным способом мы, во-первых, уменьшили стоимость, в нашей сети курьерской доставки она практически уменьшена вдвое (со 199 рублей до 100 рублей - прим. ТАСС). [Во-вторых], мы сейчас снабжаем почтальонов дополнительным автотранспортом на сколько у нас имеются возможности для того, чтобы увеличить вес посылки, который почтальон может взять с собой, и за это мы почтальонам тоже доплачиваем", - добавил он.

"Почта России" также прорабатывает с правительством вопрос увеличения срока хранения отправлений до 60 дней с нынешних 30. "Мы прорабатываем сейчас с правительством увеличение сроков хранения, например почтовых отправлений с 30 до 60 дней, чтобы люди были уверены, что мы ничего не отправим назад. Спадет волна заболеваемости, меры, которые предпринимаются, будут ослаблены. Это неизбежно произойдет - все придет в норму. Тогда можно будет прийти и получить свое [отправление]", - сказал Акимов.

Акимов пообещал, что "Почта России" обеспечит полную своевременную доставку пенсий и пособий гражданам, которые получают их на дому. "Естественно, мы заботимся о безопасности людей, потому что наступает период выплатной, он у нас с 3 апреля. И еще раз хочу подтвердить: здесь мы обеспечим полную своевременную доставку и пенсий тем, кто получает их на дому, и пособий в установленные сроки", - сказал Акимов на брифинге.

В обращении к гражданам 25 марта президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин. Власти призывают россиян по возможности оставаться дома и избегать общественных мест.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАкимов, Максим АлексеевичРаспространение коронавируса нового типа
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