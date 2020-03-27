Собянин временно запретил взыскание долгов по ЖКХ у находящихся в самоизоляции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Временный запрет введен в Москве на принудительное взыскание у находящихся в самоизоляции граждан задолженности за услуги ЖКХ и связи. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В течение вчерашнего дня в правительство Москвы поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса в связи с введенными ограничениями на работу городских предприятий и организаций. Рассмотрев эти обращения, приняли ряд решений. Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи", - написал Собянин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели семь человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек. Кроме того, за последние сутки в городе зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавирус.

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