Власти Петербурга разработали льготы для компаний по специнвестконтрактам из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют ввести налоговые льготы для компаний по специальным инвестиционным контрактам (СПИК). Об этом сообщил в пятницу вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

"Мы подготовили законопроект, в котором предусмотрен первый пакет мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей, таких как гостиничный бизнес, общественное питание, туризм. Для компаний, заключивших СПИК, предусмотрели налоговые льготы, в том числе по налогу на прибыль, чтобы они могли выполнить свои обязательства в рамках данных соглашений. Мы предусмотрели целый ряд дополнительных мер: отсрочка по арендной плате, кредитные каникулы и т. д.", - цитирует Елина пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В Петербурге специнвестконтракты заключили некоторые автопроизводители (Toyota, Hyundayi), а также фармацевтические компании ("Активный компонент", "Герофарм").

Елин также уточнил, что с 28 марта в Петербурге закроются ночные клубы, рестораны, спортивные объекты, парки будут закрыты, все религиозные объекты. Рестораны и все предприятия общественного питания будут работать только в формате "на вынос". Все крупные продуктовые сети, а также продуктовые магазины шаговой доступности будут работать.

Также на период с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа некоторых видов общественного транспорта - коммерческие маршруты, которые имеют дублирующие направления, конечная остановка которых - торговые центры и мало востребованные маршруты.