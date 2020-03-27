Правительство утвердило и направило в регионы перечень системообразующих предприятий

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Перечень системообразующих предприятий утвержден на федеральном уровне и направлен в регионы для проведения мониторинга, в центре внимания должны быть вопросы сохранения рабочих мест. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе селекторного совещания в режиме видеоконференции с главами регионов.

"На федеральном уровне утвержден и направлен в регионы для проведения мониторинга перечень системообразующих предприятий", - сказал министр, слова которого передает пресс-служба.

Он отметил, что мониторинг в регионах не должен ограничиваться этим перечнем, так как в каждом регионе есть свои системообразующие предприятия. "В центре внимания должны быть вопросы сохранения рабочих мест", - подчеркнул Решетников.

Ранее правительство РФ в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса сформировало перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.