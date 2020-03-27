{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Фондовые торги в США открылись снижением индексов

В частности, промышленный индекс Dow Jones упал на 788,89 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Торги на американском фондовом рынке в пятницу открылись снижением основных индексов в свете того, что США вышли на первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones упал на 788,89 пункта (3,50%) и установился на отметке 21 763,28 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 82,88 пункта (3,15%) и оказался на отметке 2547,19 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 221,80 пункта (6,60%), до 7575,73 пункта.

На этой неделе индексы по большей части росли. Как сказал журналистам агентства Associated Press аналитик канадской финансовой компании Oanda Крейг Ирлэм, неделя была удачной для рынков, но инвесторы полагают, что в течение предстоящих выходных ситуация будет неопределенной в свете распространения в США нового коронавируса. Как констатировал Ирлэм, "поступили данные, которые свидетельствуют о том, что в США теперь больше случаев [заражения коронавирусом], чем в Китае или в Италии, показатели ухудшаются с каждым днем".

Теги
СШАИталияКитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию
При этом Кристалина Георгиева прогнозирует восстановление в 2021 году в том случае, если удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС