Фондовые торги в США открылись снижением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Торги на американском фондовом рынке в пятницу открылись снижением основных индексов в свете того, что США вышли на первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones упал на 788,89 пункта (3,50%) и установился на отметке 21 763,28 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 82,88 пункта (3,15%) и оказался на отметке 2547,19 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 221,80 пункта (6,60%), до 7575,73 пункта.

На этой неделе индексы по большей части росли. Как сказал журналистам агентства Associated Press аналитик канадской финансовой компании Oanda Крейг Ирлэм, неделя была удачной для рынков, но инвесторы полагают, что в течение предстоящих выходных ситуация будет неопределенной в свете распространения в США нового коронавируса. Как констатировал Ирлэм, "поступили данные, которые свидетельствуют о том, что в США теперь больше случаев [заражения коронавирусом], чем в Китае или в Италии, показатели ухудшаются с каждым днем".