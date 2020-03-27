Кабмин и Сбербанк запустят программу субсидирования малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сбербанк и правительство РФ готовят к запуску программу субсидирования малого и среднего бизнеса для ряда отраслей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

По его словам, сейчас финализируются необходимые документы, официальный запуск программы состоится 1 апреля.

"Совместно с правительством РФ мы готовимся к запуску программы субсидирования малого и среднего предпринимательства для компаний ряда отраслей. Условно мы ее называем "1/3 - 1/3 - 1/3". Принцип этой программы в отсрочке уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три равные части. Две части платит не клиент, а государство и сами банки, одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом", - сказал Попов.