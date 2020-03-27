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В Минэнерго заверили, что Россия не намерена искусственно влиять на цены на нефть

По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, России не участвует в ценовой войне с другими экспортерами нефти
Замминистра энергетики Павел Сорокин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Замминистра энергетики Павел Сорокин
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские нефтяные компании не будут предпринимать никаких действий, чтобы искусственно влиять на цены. Об этом в интервью РБК заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. Он также подчеркнул, что России не участвует в ценовой войне с другими экспортерами нефти.

"Россия ни с кем не воюет. Мы руководствуемся исключительно в данной ситуации экономическим смыслом, здравым смыслом и расчетной позицией. Мы в частности, являемся заложником мировой конъюнктуры. Ситуация с коронавирусом ударила по всем, но мы не предпринимали и не будем предпринимать никаких действий для того, чтобы искусственно влиять на цену", - сказал Сорокин.

Он добавил, что Минэнерго не считает цену в $25 за баррель катастрофой, если она продлится в течение полугода-года.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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