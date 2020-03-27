В Росавиации заявили, что не предлагали ограничения внутренних рейсов

"Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала", - сообщил он.

Ранее сегодня газета "Ведомости" сообщила, что Росавиация предлагала правительству с целью предотвращения распространения коронавируса "серьезно ограничить авиасообщение внутри России, прежде всего Москвы с регионами". Издание указывало, что рассматривается вариант прямого запрета на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы. Представитель премьера Михаила Мишустина заявил "Ведомостям", что в правительстве данный вопрос не обсуждается.

С 27 марта Россия закрыла все международные полеты, исключение - вывозные рейсы для доставки граждан РФ домой, грузовое и почтовое авиасообщение. Лоукостер "Победа" сегодня сообщила о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая.