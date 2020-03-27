{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Росавиации заявили, что не предлагали ограничения внутренних рейсов

С 27 марта Россия закрыла все международные полеты, за исключением вывозных рейсов для доставки граждан РФ домой, грузового и почтового авиасообщения
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Росавиация не предлагала ограничить перелеты внутри РФ, сообщил ТАСС официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала", - сообщил он.

Ранее сегодня газета "Ведомости" сообщила, что Росавиация предлагала правительству с целью предотвращения распространения коронавируса "серьезно ограничить авиасообщение внутри России, прежде всего Москвы с регионами". Издание указывало, что рассматривается вариант прямого запрета на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы. Представитель премьера Михаила Мишустина заявил "Ведомостям", что в правительстве данный вопрос не обсуждается.

С 27 марта Россия закрыла все международные полеты, исключение - вывозные рейсы для доставки граждан РФ домой, грузовое и почтовое авиасообщение. Лоукостер "Победа" сегодня сообщила о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию
При этом Кристалина Георгиева прогнозирует восстановление в 2021 году в том случае, если удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС